صور.. اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

صور.. اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الخليلالسبت، 31 مارس 2018 01:21 م
اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم السبت، بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، فى الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، كما قام المواطنون الفلسطينيون بإشعال النيران فى إطارات السيارات، وأصيب ظهر اليوم شاب بجراح جراء إطلاق النار عليه من قبل مستوطن من مستوطنة "مجدوليم" جنوب نابلس.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان الشاب محمود مرمر عودة أصيب برصاصة مستوطن فى القدم، وأضافت المصادر أنه تم نقل الشاب إلى مستشفى رفيديا الحكومى لتلقى العلاج وقد وصفت إصابته بالمتوسطة.
جانب من إشعال النيران فى إطارات السيارات
شاب فلسطينى خلال الاحتجاجات
جانب من الاشتباكات
مواطنون فلسطينيون خلال الاشتباكات
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