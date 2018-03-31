video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 31 مارس 2018 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. إضراب شامل بالأراضى الفلسطينية بعد سقوط شهداء فى مظاهرات يوم الأرض

السبت، 31 مارس 2018 09:16 ص
صور.. إضراب شامل بالأراضى الفلسطينية بعد سقوط شهداء فى مظاهرات يوم الأرض إضراب شامل فى فلسطين





رويترز - أ ف ب
إضافة تعليق

يعم الإضراب الشامل الأراضى الفلسطينية، اليوم السبت، احتجاجا على مقتل 16 فلسطينيا وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلى خلال مظاهرات خرجت أمس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية، التى تضم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح وكافة التنظيمات الفلسطينية، فى بيان إن الإضراب سيكون "فى كل محافظات الوطن حدادا على أرواح الشهداء واستنكارا لمجزرة الاحتلال وإرهابه وسقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحى فى جريمة مبيتة تستهدف أبناء شعبنا".

اضراب شامل فى فلسطين بعد قتل متظاهرين يوم الأرض
اضراب شامل فى فلسطين بعد قتل متظاهرين يوم الأرض

 

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل كافة المؤسسات والمدارس والجامعات "التزاما بقرار سيادة الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطنى العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا يوم الجمعة خلال خروج جماهير شعبنا إحياء لذكرى يوم الأرض".

وحمل الرئيس محمود عباس فى كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمى مساء أمس الجمعة "سلطات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء والجرحى الذين ارتقوا بنيران الاحتلال".

المحلات فى فلسطين تغلق أبوابها التزاما بالإضراب الشامل
المحلات فى فلسطين تغلق أبوابها التزاما بالإضراب الشامل

 

وقال مسؤولون فلسطينيون فى قطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية بشكل أساسى ضد المحتجين بالإضافة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى، من جانبه قال الجيش الإسرائيلى إن قواته لم تستخدم الذخيرة الحية إلا ضد من حاولوا تخريب السياج الأمنى الحدودى حيث قام بعضهم بدحرجة إطارات سيارات مشتعلة وإلقاء الحجارة باتجاه السياج وإن اثنين على الأقل من القتلى من أعضاء حماس.

وخرجت الاحتجاجات أمس الجمعة بمناسبة "يوم الأرض" الذى يحيى فيه الفلسطينيون ذكرى مقتل ستة من عرب إسرائيل داخل الخط الأخضر على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرات عام 1976 احتجاجا على مصادرة الحكومة لأراض فى شمال إسرائيل، لكن محور الاهتمام هو مطلب السماح للاجئين الفلسطينيين بحق العودة للبلدات والقرى التى هربت منها أسرهم أو طردت منها عند قيام دولة إسرائيل عام 1948.

رجل فلسطينى يقف أمام المحلات المغلقة فى ظل الإضراب الشامل
رجل فلسطينى يقف أمام المحلات المغلقة فى ظل الإضراب الشامل

 

تعطل الحياة فى فلسطين بعد إعلان الإضراب الشامل
تعطل الحياة فى فلسطين بعد إعلان الإضراب الشامل

 

أطفال فلسطينيون يعلبون أمام المحلات المغلقة بسبب الإضراب
أطفال فلسطينيون يعلبون أمام المحلات المغلقة بسبب الإضراب

 

رجل فلسطينى يقرأ الجريدة فى الشارع أثناء الإضراب الشامل
رجل فلسطينى يقرأ الجريدة فى الشارع أثناء الإضراب الشامل

 

فلسطينى يمر أمام المحلات المغلقة بسبب الإضراب الشامل
فلسطينى يمر أمام المحلات المغلقة بسبب الإضراب الشامل

 

أبواب المحلات الفلسطينية مغلقه بالأقفال فى ظل الإضراب الشامل
أبواب المحلات الفلسطينية مغلقه بالأقفال فى ظل الإضراب الشامل

 

الشوارع شبه خاوية فى فلسطين بسبب الإضراب الشامل
الشوارع شبه خاوية فى فلسطين بسبب الإضراب الشامل

 

الشوارع خاوية فى فلسطين بسبب الإضراب الشامل
الشوارع خاوية فى فلسطين بسبب الإضراب الشامل

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين تنتفض.. مظاهرات عارمة بقطاع غزة فى الذكرى الـ 42 لـ"يوم الأرض"

فى يوم الأرض.. قصائد الشعراء تثور مع فلسطين

"مسيرة العودة".. مظاهرة لأطفال وشباب ونساء وعجائز فلسطين تحت شعار لا تنازل ولا تفريط ولا اعتراف بإسرائيل .. حماس: مسيرة اليوم بداية عودة اللاجئين لأراضيهم.. والصحة: ارتفاع عدد الشهداء لـ8 أشخاص وإصابة 550

"فلسطين عربية وحق العودة أهم قضية".. فلسطينيون ينتفضون شمالى قطاع غزة لتأكيد حقهم التاريخى فى الأرض.. المشاركون يرفعون رايات السلام والاحتلال الإسرائيلى يرد بالرصاص الحى.. واستشهاد 14 مواطنا وإصابة 1300 آخرين

اخبار عربيه

فلسطين

يوم الارض

اضراب

شهداء

غزه

الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية

رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة