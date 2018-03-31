سوهاج تستعد للمشاركة فى معرض كلية الإعلام للمنتجات اليدوية والحرفية







سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن المحافظة بها العديد من المنتجات اليدوية والحرفية بالإضافة إلى مصانع المناطق الصناعية بها والتى تقوم بتصنيعها على أرض المحافظة وأهمية المشاركة فى المعارض المختلفة الداخلية والخارجية لتسويق تلك المنتجات والتى تعتبر المحافظة رائدة فيها.

ومن جانبه عقد المحاسب كمال شلبى سكرتير عام سوهاج اجتماع تحضيرى للتجهيز لمشاركة المحافظة فى المعرض الذى تنظمة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية وذلك بحضور الدكتور على مسعود المستشار الاقتصادى للمحافظة والدكتورة عزة عثمان المستشار الإعلامى للمحافظة والمهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج ورؤساء المدن والأحياء المعنيين ورؤساء المناطق الصناعية بسوهاج وعدد من أصحاب المصانع والجمعيات الأهلية المهتمين بالصناعات الحرفية واليدوية.

وأوضح شلبى فى بيان أن المحافظة قادرة على المشاركة بتلك المعرض لأن بها العديد من المصانع والمنتجات المختلفة، مشيرا إلى انه سيتم عمل فريق يقوم بتجهيز قائمة للمنتجات التى سيتم عرضها وتقديمها بالمعرض وعمل فيلم يضم مختلف الصناعات والمنتجات التى تشتهر بها المحافظة.

واشار مسعود إلى أن المناطق الصناعية بالكوثر وجرجا وطهطا بها العديد من الصناعات التى سيتم عرضها وتسويقها، كذلك صناعة المنسوجات التى تشتهر بها مدينة أخميم، وصناعة الأثاث التى تشتهر بها مدينة طهطا.