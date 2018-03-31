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سفن البحرية الباكستانية تصل السعودية للمشاركة فى مناورات "درع الخليج 1"

السبت، 31 مارس 2018 10:04 م
سفن البحرية الباكستانية تصل السعودية للمشاركة فى مناورات "درع الخليج 1" مناورات عسكرية - أرشيفية





(أ ش أ)
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وصلت سفينتان من البحرية الباكستانية ترافقهما سفينة تابعة لوكالة الأمن البحرى الباكستانية إلى ميناء الجبيل فى السعودية ، اليوم السبت ، استعدادا للمشاركة فى مناورات (درع الخليج 1(.

وقالت صحيفة "تايمز فى إسلام اباد" الباكستانية إن سفن البحرية الباكستانية تلقت ترحيبا حارا من قبل ضباط وجنود البحرية الملكية السعودية.

وأشارت إلى أن مجموعة الخدمات الخاصة للبحرية الباكستانية، ومشاة البحرية الباكستانية وطائرات الدورية البحرية والحاملة الجوية أوريون سيشاركون كذلك فى المناورات التى تنظمها السعودية.

وأضافت الصحيفة أن المناورات تعكس تميز العلاقات العسكرية الثنائية بين باكستان والسعودية ، لافتة إلى أنه خلال التدريبات سيزور عدد من المراقبين من عدة دول مختلفة الأسطول الباكستانى الصغير.

جدير بالذكر أن مناورات درع الخليج 1 ستقام فى المنطقة الشرقية بمشاركة القوات البحرية لـ23 دولة إضافة إلى القوات السعودية، وتهدف إلى رفع الاستعداد العسكرى للدول المشاركة وتطوير الآليات المشتركة وتعزيز التنسيق والتعاون.

 


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سفن البحرية الباكستانية

السعودية

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باكستان




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