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روسيا تدين بشدة استخدام القوة عشوائيا ضد المدنيين فى غزة

السبت، 31 مارس 2018 01:48 م
روسيا تدين بشدة استخدام القوة عشوائيا ضد المدنيين فى غزة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





وكالات الأنباء
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أدانت روسيا، اليوم السبت، استخدام القوات الإسرائيلية للقوة بشكل عشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعت روسيا كلا من إسرائيل وفلسطين إلى الامتناع عن القيام بخطوات يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوتر وتدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان لها، "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونعرب عن خالص تعازينا لأقارب وأصدقاء القتلى الفلسطينيين، الذين أصيبوا على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وندين بشدة الاستخدام العشوائى للقوة ضد السكان المدنيين".

وأشار البيان إلى أن موسكو تدعو الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدى إلى "مزيد من تفاقم التوتر وتدهور الوضع".

وأضاف البيان: "إن تأزم الوضع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية بشكل سريع، لاستئناف البحث عن تسوية عادلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس قانوني دولي معترف به عموما".

 


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