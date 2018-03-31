روسيا تدعو قادة فلسطين وإسرائيل لإجراء مفاوضات برعايتها







موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، أنه بعد الاشتباكات التى وقعت فى غزة، فإن روسيا تؤكد استعدادها لاستقبال القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لإجراء مفاوضات.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت عن سافرونكوف قوله، فى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى، "إن التسوية فى الشرق الأوسط يجب أن تقوم على أساس القانون الدولى المعترف به عموما، بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة ومبادرة السلام العربية"، وأضاف "نؤكد من جديد استعدادنا لتوفير منصة روسية لاجتماع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين".

وفى السياق ذاته، دعت الأمم المتحدة قوات الأمن الإسرائيلية إلى التحلى بضبط النفس بعد الاحتجاجات فى قطاع غزة.

وقال مساعد الأمين العام للشئون السياسية تاي-بروك زيريهون، فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى، "يجب استخدام القوة كخيار أخير فقط، ويجب التحقيق فى حالات الوفاة من قبل السلطات، داعيا قوات الأمن الإسرائيلية إلى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع خسائر فى الأرواح".

وأضاف زيريهون "تقوم إدارة شئون الأمن بالأمم المتحدة بالتواصل مع قوات الأمن فى فلسطين وإسرائيل، وسنواصل القيام بذلك، حيث من المتوقع حدوث مظاهرات جديدة فى الأسابيع الـ 6 المقبلة، وهناك مخاوف من أن الوضع قد يتدهور فى الأيام المقبلة".