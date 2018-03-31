رجال الإطفاء باليمن يخمدون حريقا فى مستودع لبرنامج الغذاء العالمى (صور)السبت، 31 مارس 2018 02:29 م
إخماد حريق فى مستودع باليمن
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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قام رجال الإطفاء باليمن اليوم السبت، بإخماد حريق فى مستودع خاص ببرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، فى مدينة الحديدة الساحلية.
والتهمت النيران أكياس الطعام داخل مخزن برنامج الأغذية العالمى، والتى كانت مخصصة لصالح أهالى اليمن.
ودعت الأمم المتحدة، بالمشاركة مع حكومتى سويسرا والسويد، لتنظيم مؤتمرا الثلاثاء المقبل، بمقرها فى جنيف مؤتمرا رفيع المستوى، لإعلان التبرعات المقدمة للأزمة الإنسانية فى اليمن.
ويحضر المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وأولى ماورر نائيس ووزير الإدارة المالية الاتحادية، وايزابيلا لوفن نائب رئيس وزراء السويد ووزير التعاون الإنمائى الدولى والمناخ، إلى جانب مسئولين رفيعى المستوى من عدة دول.
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