رئيس جامعة دمنهور يفتتح الدورة التدريبية للنشر الدولى للبحوث العلمية







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

افتتح اليوم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، الدورة تدريبية للنشر الدولى للبحوث العلمية (TOT1) لتدريب المدربين المستوى التمهيدى لعدد 20 عضو هيئة تدريس.

يقوم بالتدريب نخبة من المدربين المعتمدين دولياً فى الفترة من 31 مارس إلى 4 إبريل 2018، وذلك لتنمية قدراتهم والعمل على الارتقاء ورفع مستوى البحوث العلمية المنشورة دوليا بالجامعة وتطوير الأداء لما يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية للبحوث، وذلك لمد جسور التعليم المستمر ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور.

وأكد الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة على أن تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات أهم مكون فى العملية التعليمية، ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً ومهارياً وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين فى مجالات عملهم المختلفة.

كما أكد صالح، أن الجامعة بحاجة لهذا النوع من التدريب لإحداث نقلة نوعية فى التعليم الجامعى بمصر، وكذلك تبحث جامعة دمنهور على مواكبة المستوى العالمى من حيث أساليب التدريس وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والتمتع بمستوى جودة متميز من خلال موارد بشرية تتمتع بالقدرات المهنية والقيادية التى تحقق التطوير وتتبنى برامج التحديث المستمر.