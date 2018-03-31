رئيس جامعة القناه فى حفل خريجى الدراسات العليا : بالعلم و الشباب تحيا الأوطان







الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناه، أنة بالعلم و الشباب تحيا الأوطان و تتطور، مشيدا بالطفرة الكبيرة التى شهدها قطاع الدراسات العليا والبحوث من برامج و تسهيلات وأداء، وذلك منذ تولى الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث القطاع، ومن قبلها الدكتورة ناهد مصطفى مستشار رئيس الجامعة لشئون الجودة والتعليم والتى قدمت الكثير للقطاع .

جاء ذلك خلال حفل خريجى الدراسات العليا الأول بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس، والذى نظمه مكتب خريجى الدراسات العليا بالتعاون مع مكتب التعاون الدولى، وبحضور السفير محمد عبد العزيز سفير ليبيا بالقاهرة، والمستشارين والملحقين الثقافيين للدول المشاركة و عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس و الطلاب الوافدين و الخريجين، وأقيمت فعاليات الحفل تحت إشراف الدكتورة ابتسام عبد القادر مدير مكتب خريجى الدراسات العليا، والدكتورة نعم محيى الدين مدير وحدة الوافدين بمكتب التعاون الدولي.

وأشار رئيس جامعة القناه فى بيان ، أن الجامعة أنشأت لهدف محدد وهو تنمية إقليم السويس لعمل طفرة تنموية و تثقيفية و تنويرية فهى جامعة خرجت من المجتمع متوجة إلية، ومرتبطة به و نجحت الجامعة فى تحقيق هدفها، وذلك من خلال جهود كل من عمل بالجامعة على مدار 42 عام كاملة بذل خلالها كل العاملين داخلها الجهد، ومازالت الجامعة تجتهد لتقديم الأفضل والمتطور من التعليم والبحث العلمى والتدريب، أنه لا يحب إستخدام كلمة وافد لأننا كلنا فى وطن واحد فى العام و الثقافة ترتقى الأوطان.

وألقى الطالب صالح ناصر ماجستير الجراحة العامة شكر خلالها الجامعة لما تقدمة الوافدين من خدمات وتسهيلات واصفا الجامعة بكونها منارة للعلم و أنها نقطة تحول فى حياة كل دارس يدرس بها.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، أن جامعة قناة السويس تحتفل اليوم بتخرج دفعة 2016 - 2017 من أبنائنا الطلاب الوافدين بحضور لفيف من السفراء و المستشارين الثقافيين و أعضاء هيئة التدريس، وأننا اليوم نهدى لأمتنا كوكبة من أبنائنا الذين نهلوا من العلم و المعرفة وطوروا قدراتهم، وأن جامعة قناة السويس لم تأل جهدا نحو رفع مسيرة التعلم و البحث العلمى محليا و دوليا، كما سعت الجامعة للتميز ومواكبة التطورات العالمية وأحتلت مراكز فى التصنيف الدولى الأولى فى البحث العلمى على مستوى 9 جامعات مصرية فى سنة 2016 - كما احتلت المركز الثانى على الجامعات المصرية فى معدل الإستشهاد بالأبحاث العلمية، وأحتلت المركز الثالث فى US news على مستوى الجامعات المصرية، وسعت جامعة قناة السويس بأن تكون جودة التعليم أهم أهدافها و جاءت مصداقية كلامنا بفوز أبنائنا وإحتلالهم المراكز الأولى فى جائزة الشارقة لعام 2017 على مستوى الوطن العربى وهم الدكتور عبد الناصر عبد الرحمن"الثانى إدارة أعمال" الدكتور صبحى سعيد القباطى " اول محاسبة "،وهذا ما يعزز مصداقيتنا فى أدائنا.

وأضافت هجرس إن كان التخرج مناسبة مهمة فى حياة كل طالب وبداية جديدة له فى مسيرته العلمية والعملية،هو أيضا علاقة جديدة مع جامعتهم ليصبحوا سفراء لها فى كل مكان وممثلين للجامعة أينما كنتم، وأن هذا العام يأتى دور مكتب خريجى الدراسات العليا برئاسة الدكتورة إبتسام ليكون حلقة الوصل مع خريجينا فى أنحاء العالم ، و من هنا كان لابد من إنشاء رابطة الخريجين لكى يتم التواصل معهم، كما يأتى دور مكتب التعاون الدولى بإشراف الدكتور نعمة هليل، ودوره الفعال بالتواصل المستمر مع الطلاب فإن هذا المكتب لا يأل جهدا بفتح أبوابه لأبنائه الطلاب للوقوف على مشاكلهم و حلها.

واوضح الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، أن تجمعنا اليوم هو رسالة نبعث بها إلى أبطالنا على الجبهة و التى تحارب الارهاب نحن معكم ونتمنى لكم إبادة الارهاب الأسود، وأن جامعة قناة السويس تعد جامعة رشيدة تحت رعاية قيادة الدكتور ممدوح غراب، وإن هذا الاحتفال يتواكب مع العديد من المناسبات السعيدة لنا جميعا من أهمها إنتهاء العرس الإنتخابى وكانت الجامعة قد شاركت فيه بالعديد من المبادرات القوية والناجحة، وأنشأت الجامعه مركزا لتنمية الموارد البشرية، و مركز التدريب العملى التطبيقى للطلاب لرفع كفاءة طلابنا والجامعة لديها العديد من برامج الأنشطة الطلابية التى تنفذها بكفاءة و قدرة عالية متواكبة مع الجوانب العلمية و التعليمة، وأن الجامعة تفتح ذراعيها لكل الوافدين من كل مكان فى العالم.

واختتم الحفل بفقرات فنية تعبر عن ثقافة كل بلد وفيلم تسجيلى يعرضه الطلاب عن المعالم التاريخية المعاصرة المميزة لبلادهم، كما تضمن الحفل عروض فنية لفلكلور و تراث الشعوب والجاليات العربية المختلفة حيث تشارك دول " العراق- سوريا- ليبيا- فلسطين- اليمن- الكويت- السودان و السعودية"، كما تشارك الصين و إندونيسيا فى العروض الفنية ، كما يشارك فريق جامعة قناة السويس للفنون الشعبية، و فريق الكورال فضلا عن الفقرات الشعرية والفيديوهات التراثية للبلاد العربية المختلفة.