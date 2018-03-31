دير وادى النطرون يعتذر عن استقبال الرحلات حتى شم النسيم







كتب هيثم سلامة

اعتذر دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون عن عدم استقبال الرحلات والأفراد وراغبى قضاء فترة الخلوة الروحية، وذلك عقب انتهاء قداس أحد الشعانين وحتى يوم شم النسيم.

وأفادت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نرجو فى المحبة عدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر.