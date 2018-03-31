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حيدر العبادى: الشعب العراقى حقق وحدة أبهرت العالم

السبت، 31 مارس 2018 10:31 م
حيدر العبادى: الشعب العراقى حقق وحدة أبهرت العالم حيدر العبادى





(أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن الشعب العراقى حقق وحدة أبهرت العالم.

وجاء ذلك فى تهنئة العبادي، طبقا لقناة السومرية نيوز الليلة، المسيحيين فى العراق والعالم بمناسبة احتفالاتهم بعيد الفصح "القيامة".

وأضاف العبادى أن العراق تجاوز مرحلة صعبة وحقق وحدة أبهرت العالم ، مؤكدا أن استهداف المسيحيين هو استهداف مباشر للوحدة وتهديد خطير.

ولفت إلى أن الوحدة التى جنى العراقيون ثمارها أمنا واستقرارا وانطلقوا يبنون ويعمّرون ما خربه من أراد للحياة أن تتوقف.

وفى سياق آخر ، اتطلع العبادى خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة على عمليات تأمين الحدود العراقية ، منوها إلى عمليات التطهير من الخلايا الارهابية بعدد من المناطق بعد تحرير كامل الأراضى العراقية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى قد أعلن فى ديسمبر 2017 تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش" ، فيما اعتبر المحافظة على وحدة العراق وشعبه بأنه "أهم وأعظم إنجاز".

 


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