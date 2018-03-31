حملة كلنا معاك بكفر الشيخ تحتفل بفوز الرئيس بالميادين الإثنين المقبل







كفرالشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتورعلى أو شوشة،نائب رئيس جامعة كفرالشيخ،أمين عام حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفرالشيخ، أن الحملة تستعد للاحتفال بميادين محافظة كفر الشيخ،بعد غدا الاثنين ،فى تمام الساعة السابعة مساءً، بالفوز الذى حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018.

وأكد أبو شوشة فى بيان له،أن هذا الاحتفال سيتم بكفر الشيخ داخل ميدان النصر المقارب لديوان عام المحافظة بمدينة كفرا لشيخ بالتوازى فى مدينتى دسوق وبلطيم.

ففى ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ يحتفل أبناء مراكز ومدن كفر الشيخ وقلين وسيدى سالم والرياض،وفى ميدان بورسعيد بمدينة بلطيم يحتفل أبناء مدن ومراكز بلطيم والحامول وبيلا.

وفى الميدان الأبرا هيمى بمدينة دسوق يحتفل أبناء مدن ومراكز دسوق وفوه ومطوبس.

ووجه أبو شوشة الدعوة لجميع أبناء محافظة كفر الشيخ بوجه عام، ولأعضاء حملة كلنا معاك من أجل مصر بوجه خاص، لحضور الاحتفالات الضخمة التى سيتم اقامتها بميادين المحافظة، والمشاركة الايجابية دائما من أجل رفعة الوطن والوقوف صفا واحدا فى وجه المتربصين بالوطن فى الداخل والخارج خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد الأمة.