جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصرى







الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، برئاسة ممدوح جابر مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة يسرى رجب والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الغربية عمليات برئاسة الأستاذ محمد كامل والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية من ضبط محاولة تلاعب وتزوير مستندات جمركية لتهريب كمية من الأرز المصرى المحظور تصديره طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 722 لسنة 2016 وبالمخالفة لقانون الزراعة والصحة الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وجاء ذلك بعد ورود معلومات مشتركة من الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الجمركى والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الغربية عمليات والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية بمحاولة شركة أ، أ تصدير أصناف محظورة عن طريق اصطناع مستندات جمركية مزورة لمشمول شهادة الصادر رقم 15524 لسنة 2018 بعدد 4 حاويات أرقام 719268/6 و309214/3 و 385265/1 و 109657/3 والصنف طبقا للمستندات فول وفاصوليا بوزن 100 طن مصدر إلى جدة.

وبالعرض على ممدوح جابر مدير عام جمارك الصادر بالإسكندرية قرر تشكيل لجنة مشتركة للكشف ومعاينة الحاويات الأربعة وفحص ومراجعة المستندات المقدمة من وليد محمد متولى والأستاذ إبراهيم أحمد خميس و أحمد نبيه عبد القادر و سمير على مدير التعريفه بمكافحة التهرب الجمركى و عاطف الدسوقى الأمن ومحمد مرسى مدير الحركة؟

وبالكشف ومعاينة المشمول تبين وجود كمية كبيرة من أجولة الأرز الكاملينو المصرى بوزن 91.480 طن أرز بخلاف المثبت فى المستندات تم عرض المستندات على الإدارة العامه للتكنولوجيا التى افادت بتزوير تلك المستندات وأن رقم البيان الجمركى 15524 لسنة 2018 يخص شركه العلاقى لتصنيع وتجهيز الحاصلات لصنف فول وفاصوليا بعدد 2400 جوال مصدره إلى المغرب وبما يؤكد تزوير المستندات للحاويات وإتجاه مندوب الشركة للمنفذ مباشرة دون العرض على جمرك الصادر.



قرر أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة عن جريمة التزوير والاصطناع واخطار وزارة التجارة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.