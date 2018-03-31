تواصل أزمة انقطاع خدمات الانترنت فى موريتانيا







نواكشوط أ ش أ

تعيش موريتانيا منذ مساء أمس الأول الخميس، على وقع مشكلة انقطاع شبه تام لخدمات الانترنت، بسبب خلل فى الكابل البحرى الذى يوفر الخدمة لشركات الاتصال فى البلاد.

واعتبرت شركات الاتصال فى موريتانيا أن الخلل خارج عن إرادتها حيث يعود للكابل البحري، ولم تقدم لمشتركيها توقيتا محددا حول تاريخ عودة الخدمة ، كما لم تصدر الشركة المسؤولة عن الكابل البحرى أى توضيح حول الموضوع حتى الآن.

وبدأت خدمات الانترنت فى موريتانيا عام 1998 ، وتتنافس ثلاث شركات اتصال على توفير خدمات الانترنت فى سوق يناهز ثلاثة ملايين مشترك ، وتشير الاحصاءات الى ان الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات تسحتوذ على 52% من السوق فى حين تتنافس شركة سودانية واخرى تونسية على النسبة المتبقية.