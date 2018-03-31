تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار فى جنوب لبنان

تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار فى جنوب لبنانالسبت، 31 مارس 2018 07:56 ص
تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قالت قناة المنار الناطقة بلسان حزب الله اللبنانى، على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، نقلا عن مراسلها إن طائرة إسرائيلية بدون طيار تحطمت فى جنوب لبنان.
وقالت القناة إن "طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سقطت بين بلدتى برعشيت وبيت ياحون" فى جنوب لبنان.
إضافة تعليق
رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية
روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة