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تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار فى جنوب لبنان

السبت، 31 مارس 2018 07:56 ص
تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار فى جنوب لبنان تحطم طائرة _ صورة أرشيفية





رويترز
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قالت قناة المنار الناطقة بلسان حزب الله اللبنانى، على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، نقلا عن مراسلها إن طائرة إسرائيلية بدون طيار تحطمت فى جنوب لبنان.

وقالت القناة إن "طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سقطت بين بلدتى برعشيت وبيت ياحون" فى جنوب لبنان.

 


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