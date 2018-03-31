تحالف دعم الشرعية: إصابة مواطن هندى إثر إطلاق صاروخ باليستى على نجران







وكالات الأنباء

صرح المتحدث الرسمى لقوات التحالف " تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى أنه تم رصد قوات الدفاع الجوى للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستى من داخل الأراضى اليمنية باتجاه أراضى المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

وأفاد العقيد المالكى أن الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ونتج عنه بحسب المعلومات الأولية إصابة مقيم من الجالية الهندية بإصابة طفيفة.

وأضاف المالكى أن هذا العمل العدائى والعشوائى من قبل الميليشيا الحوثية يثبت استمرار تورط النظام الإيرانى بدعم تلك الميليشيات المسلّحة بقدرات نوعية فى تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممى(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمى والدولى، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولى الإنسانى مؤكدًا أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرًا فى حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام ايران.