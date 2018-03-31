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السبت، 31 مارس 2018 12:30 م
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بدء مؤتمر "تربية بورسعيد" الدولى الخامس حول أخلاقيات التدريس (صور)

السبت، 31 مارس 2018 12:07 م
بدء مؤتمر "تربية بورسعيد" الدولى الخامس حول أخلاقيات التدريس (صور) انطلاق مؤتمر كلية التربية جامعة بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام
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بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العلمى السابع والدولى الخامس لكلية التربية جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور محمد سالم، تحت عنوان "أخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب"، والتى تمتد يومين، وتستضيفها مدارس بورسعيد الدولية.

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

ويشارك فى المؤتمر لفيف من العمداء وأساتذة جامعات مصر المختلفة مثل جامعة المنصورة ودمياط والزقازيق والجامعة الأمريكية بمصر، بجانب عدد من الدول العربية، وجامعات عربية منها جامعة المجمعة بالسعودية، وجامعة السلطان قابوس بعُمان، وإدارة الرس التعليمية (القريات) من السعودية، بجانب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem من الإسماعيلية.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور محمد سالم، عميد كلية التربية جامعة بورسعيد، أن المؤتمر يشهد مشاركة 37 بحثا، ويتضمن 6 ورش عمل، مشيرا إلى أنه تم فتح باب المشاركة فى الأبحاث من 15 فبراير حتى 15 مارس الماضى، وسيتم خلال المؤتمر عقد بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وكلية التربية جامعة بورسعيد، لتنمية قدرات العاملين.

وأوضح "سالم"، أن كلية التربية جامعة بورسعيد تسعى من خلال هذا المؤتمر لتأكيد أخلاقيات المعلم، لأن المعلم هو الذى يبنى النشء، وهو القدوة التى تشكل أخلاق الأجيال الجديدة، وهذه الأجيال هى سلاح مصر الأول للبناء، ومحاربة أى فكر هدام.

 

مؤتمر كلية التربية جامعة بورسعيد
مؤتمر كلية التربية جامعة بورسعيد

 

جانب من فعاليات المؤتمر
جانب من فعاليات المؤتمر

 

حضور المؤتمر
حضور المؤتمر

 

رئيس الجامعة خلال المؤتمر
رئيس الجامعة خلال المؤتمر

 


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