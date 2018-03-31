انقطاع المياه عن مرغم غرب الإسكندرية بسبب كسر خط الطرد

انقطاع المياه عن مرغم غرب الإسكندرية بسبب كسر خط الطردالسبت، 31 مارس 2018 06:03 م
محطه مياه -ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن ضعف وقطع المياه عن مناطق مرغم والكيلو 21 و بعض مناطق قرى أبيس .
وأشارت الشركة فى بيان لها، انه ذلك نظرا لحدوث كسر في خط طرد 1000 ملل فى رافع مرغم وسيتم فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاح.
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