انقطاع المياه عن مرغم غرب الإسكندرية بسبب كسر خط الطرد







الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن ضعف وقطع المياه عن مناطق مرغم والكيلو 21 و بعض مناطق قرى أبيس .

وأشارت الشركة فى بيان لها، انه ذلك نظرا لحدوث كسر في خط طرد 1000 ملل فى رافع مرغم وسيتم فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاح.