video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 31 مارس 2018 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه عن مرغم غرب الإسكندرية بسبب كسر خط الطرد

السبت، 31 مارس 2018 06:03 م
انقطاع المياه عن مرغم غرب الإسكندرية بسبب كسر خط الطرد محطه مياه -ارشيفية





الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن ضعف وقطع المياه عن مناطق مرغم والكيلو 21 و بعض مناطق قرى أبيس .
 
وأشارت الشركة فى بيان لها، انه ذلك نظرا لحدوث كسر في خط طرد 1000 ملل فى رافع مرغم وسيتم فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاح.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمارك الإسكندرية تضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات لتهريب أرز مصرى

الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار يفتتح احتفالية الوزارة بذوى القدرات الخاصة

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

مياه الشرب




لا تفوتك
الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد

شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح باستيراد سيارات الركاب الكهربائية

وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح باستيراد سيارات الركاب الكهربائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة