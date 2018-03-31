المرصد السورى: بدء خروج الدفعة الـ7 من المغادرين من الغوطة الشرقية







لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره لندن، خروج القافلة الأولى من الدفعة السابعة للمغادرين من الغوطة الشرقية قرب دمشق متجهة إلى شمال سوريا.

وأضاف المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت، أن القافلة الأولى من الدفعة السابعة تضم خمسين حافلة على متنها 2500 شخص، وأن القافلة الثانية وعلى متنها نفس العدد من المغادرين تنتظر الخروج من الغوطة الشرقية.

وأشار إلى أن المفاوضات لاتزال تجرى بين فصيل "جيش الاسلام" والمفاوضين الروس للتوصل إلى اتفاق نهائى حول خروجه من منطقة دوما بالغوطة الشرقية.

وكان المركز الروسى للمصالحة فى سوريا قد أعلن أمس الجمعة، أن نحو 144 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية، منذ بدء العمل بالهدنة الإنسانية فى 28 من فبراير الماضى.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن خروج أكثر من 150 ألف شخص من الغوطة الشرقية، منذ بدء عمل الممر الإنسانى.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها فى بيان"منذ بدء عمل الممر الإنسانى فى الغوطة الشرقية وبمساعدة مركز المصالحة الروسى خرج أكثر من 150 ألف شخص".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس، أنه منذ بداية العملية الإنسانية خرج من مناطق عربين وجوبر وعين ترمة وزملكا بالغوطة 31 ألفا و915 مسلحا مع أفراد عائلتهم.

وتابع البيان أن 144 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية،كما أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرجى رودسكوي، أن المركز الروسى لمصالحة أطراف النزاع فى سوريا، وبالتعاون مع السلطات السورية، يجرى عملية إنسانية غير مسبوقة من حيث الحجم فى الغوطة الشرقية.

من ناحية أخرى أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان،ومقره لندن، بتبادل القصف العنيف بين القوات النظامية ومسلحى المعارضة فى مدينة درعا جنوب سوريا.

وأضاف المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم السبت، إن القصف تزامن مع اشتباكات بين الطرفين فى حى المنشية ومنطقة السوق فى درعا،وذلك وسط أنباء عن خسائر بشرية من الطرفين. مشيرا إلى أن الطيران الحربى ومدفعية القوات النظامية قصفا مناطق المعارضة فى ريف إدلب الجنوبى وريف حماة الشمالي.

فى سياق متصل،أشار المرصد السورى إلى تجدد القتال بين مسلحى المعارضة ومسلحى هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) فى عدة مناطق من ريف حلب الغربي.

من جهة أخرى،أفاد ناشطون سوريون بأن غارة شنها طيران،لم تحدد هويته، استهدفت مسلحى تنظيم داعش فى بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقى.