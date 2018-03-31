القنصل الفلسطينى يحيى السيسي على مواقفه العادلة فى مساندة القضية الفلسطينية







الاسكندرية جاكلين منير

نظمت القنصلية الفلسطينية بالاسكندرية، فاعلية يوم الارض بمكتبة الاسكندرية بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، و حسام الدباس قنصل فلسطين ، و عدد كبير من الحالية و الشباب الفلسطينى الذى رفع العلم الفلسطينى و أشعل الحفل بالاغانى الوطنية الفلسطينية و المصرية ، و ذلك ضمن فاعليات معرض الاسكندرية الدولى للكتاب.

من جانبة تقدم حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالاسكندرية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواقفة العادلة مع الشعب الفلسطينى و كذلك لجيش مصرالعظيم مؤكدا على أن انتصار مصر هو انتصار لفلسطين و متقدما بالشكر الى الازهر الشريف للمبادرة التى اطلقها بالتمس لمساندة القضية الفلسطينية كما تقدم بالشكر الى البابا تواضروس الثانى على مواقفة المساندة للقضية.

وهنأ الشعب المصرى على نجاح العرس الديمقراطى بانتهاء الانتخابات الرئاسية وأكد على أن انتصار مصر فهو انتصار لفلسطين و أن القضية الفلسطينية هى قضية مصرية بالاساس.

وأكد على أن تخليد يوم الارض هوتخليد ليوم الشهداء الذين تصدوا إلى الكيان الصهيونى، وان الفلسطينين باقين صامدين متمسكين بدولتهم و عاصمتها القدس و عودة الاجئين وان ما جرى بالامس من الكيان الصهيونى فى استهداف الابرياء و استشهاد 17 شهيد فى احياء ذكرى عيد الارض هو عمل اجرامى .

و دعا الجميع الى الوقوف دقيقة حداد على ارواح الشعب الفلسطينى و جميع ارواح شهداء العرب .

و قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية ، ان الجيش المصرى الذى يخوض معارك باسلة فى سيناء هو الجيش الذى لم يتشبك و لو مرة واحدة مع الشعب الفلسطينى ، فكل دول الجوار تورطت فى شئ من ذلك ما عدا الجيش المصرى الذى اعتبر ان القضية الفلسطينية قضية مصرية ، و استنكر المذبحة الضارية التى وقعت بالامس فى ذكرى يوم الارض مؤكدا على ان القضية الفلسطينية لن تموت ابدا ، و كلما زادت المجازر زاد اليقين بحق الشعب الفسلطينى و كل يوم تكتسب القضية اصدقاء جدد يؤيدون حق الشعب الفسلطينى مؤكدا على ان الشعب المصرى كان و سيظل يؤمن بالقضية العادلة لحق الشعب الفسلطينى فى وطنة و أرضة و دولتة و عاصمتها القدس خاتما كلمتة بالهتاف المجد للشهداء . من جانبة قال الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ، أن ذكرى يوم الارض هو رمز للتشبث بالوطن و رفض الظلم قائلا: الارض تجمعنا و الظلم يوحدنا و القدس عاصمتنا ، و أضاف أن مصر تقف بجانب فلسطين شعبا و أرضا ، فمصر مازالت تؤيد قضية الشعب الفلسطينى الذى ينال من اجل ارضة ووكرامتة ، متقدما بالتحية الى الشهداء العرب جميعا . و قد كرم القنصل حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالاسكندرية، الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، مهديا اياه الشال الفلسطينى و درع تقديرا لمواقفة الداعمة للقضية الفلسطينية و تضمنت الفاعلية تقديم حفل غنائى للاغانى الوطنية الفسلطينية.



الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية خلال كلمتة



الوقوف دقيقة حداد على ارواح الشعب الفلسطينى و جميع ارواح شهداء العرب



الوقوف دقيقة حداد على ارواح الشعب الفلسطينى و جميع ارواح شهداء العرب



الوقوف دقيقة حداد على ارواح الشعب الفلسطينى و جميع ارواح شهداء العرب



تكريم الدكتور مصطفى الفقى



جانب من فعاليات يوم الارض



جانب من فعاليات يوم الارض

و قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية ، ان الجيش المصرى الذى يخوض معارك باسلة فى سيناء هو الجيش الذى لم يتشبك و لو مرة واحدة مع الشعب الفلسطينى ، فكل دول الجوار تورطت فى شئ من ذلك ما عدا الجيش المصرى الذى اعتبر ان القضية الفلسطينية قضية مصرية ، و استنكر المذبحة الضارية التى وقعت بالامس فى ذكرى يوم الارض مؤكدا على ان القضية الفلسطينية لن تموت ابدا ، و كلما زادت المجازر زاد اليقين بحق الشعب الفسلطينى و كل يوم تكتسب القضية اصدقاء جدد يؤيدون حق الشعب الفسلطينى مؤكدا على ان الشعب المصرى كان و سيظل يؤمن بالقضية العادلة لحق الشعب الفسلطينى فى وطنة و أرضة و دولتة و عاصمتها القدس خاتما كلمتة بالهتاف المجد للشهداء .

من جانبة قال الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ، أن ذكرى يوم الارض هو رمز للتشبث بالوطن و رفض الظلم قائلا: الارض تجمعنا و الظلم يوحدنا و القدس عاصمتنا ، و أضاف أن مصر تقف بجانب فلسطين شعبا و أرضا ، فمصر مازالت تؤيد قضية الشعب الفلسطينى الذى ينال من اجل ارضة ووكرامتة ، متقدما بالتحية الى الشهداء العرب جميعا .

و قد كرم القنصل حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالاسكندرية، الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، مهديا اياه الشال الفلسطينى و درع تقديرا لمواقفة الداعمة للقضية الفلسطينية و تضمنت الفاعلية تقديم حفل غنائى للاغانى الوطنية الفسلطينية.