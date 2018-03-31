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السبت، 31 مارس 2018 04:59 م
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الخارجية الروسية تناقش أوضاع سوريا مع رئيس تيار "بناء الدولة السورية"

السبت، 31 مارس 2018 04:40 م
الخارجية الروسية تناقش أوضاع سوريا مع رئيس تيار "بناء الدولة السورية" نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف





(أ ش أ)
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بحث نائب وزير الخارجية الروسى والمبعوث الرئاسى للشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف، هاتفيا مع رئيس تيار "بناء الدولة السورية" المعارض لؤى حسين، آفاق التسوية السياسية فى سوريا.

وذكرت الخارجية الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أنه بناء على مبادرة من الجانب السورى بحث الجانبان خلال مكالمة هاتفية الوضع فى سوريا مع التركيز بشكل خاص على الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السورية سياسيا، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطنى السورى الذى عقد فى مدينة سوتشى فى 30 يناير وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254".

 


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