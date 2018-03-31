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الحشد الشعبى العراقى يطلق عمليات تفتيش عن عناصر داعش بمحافظة صلاح الدين

السبت، 31 مارس 2018 08:14 ص
الحشد الشعبى العراقى يطلق عمليات تفتيش عن عناصر داعش بمحافظة صلاح الدين عناصر من الجيش العراقى





بغداد أ ش أ
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أعلن الحشد الشعبى العراقى ، اليوم  السبت، انطلاق عمليات تفتيش وتعقب لعناصر "داعش" جنوب الطوز بمحافظة صلاح الدين .

وقال الحشد الشعبى - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - " إن ألوية الحشد انطلقت صباح اليوم بعمليات تفتيش وتعقب فلول عناصر داعش جنوب مدينة طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين " ، مضيفا أن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع وبإسناد طيران الجيش شاركت بالعملية .

يذكر أن قضاء الطوز شهد خلال الفترة الماضية عمليات قتل وخطف استهدفت المواطنين وعناصر الاجهزة الامنية، حيث تبنى تنظيم "داعش" تلك العمليات الاجرامية.

 


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