الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تحقيق مستقل فى عنف الاحتلال بغزة







الأمم المتحدة (رويترز)

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، فى بيان إن جوتيريس دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف فى عمليات القتل والإصابات التى وقعت بغزة يوم الجمعة.

وقال المتحدث فرحان حق "دعا أيضا الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أى عمل قد يؤدى إلى سقوط مزيد من الضحايا ولاسيما أى إجراءات قد تلحق الأذى بالمدنيين".