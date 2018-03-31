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اقامة نهائى دورى مراكز الشباب النسخة الخامسة لكرة القدم بسوهاج غدا

السبت، 31 مارس 2018 01:34 م
اقامة نهائى دورى مراكز الشباب النسخة الخامسة لكرة القدم بسوهاج غدا الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج





سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إنه سيتم إقامة اللقاء النهائى لدورى مراكز الشباب فى كرة القدم النسخة الخامسة بين فريق مركز شباب شطورة بطهطا وفريق مركز شباب أولاد يحيى بدار السلام على ملعب مركز شباب حى راشد، غدا الأحد، وذلك فى الساعة الثالثة عصراً.

واضاف كمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج فى بيان حصول فريق مركز شباب الصوامعة شرق على المركز الثالث بعد فوزة على فريق مركز شباب بناويط المراغة والتى أقيمت يوم الخميس الماضى على ملعب مركز شباب مدينة سوهاج "الساحة الشعبية" الساعة الثالثة عصرا ، وأن الهدف من إقامة الدورى هو الكشف على المواهب الموجودة بقرى ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد فريد وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج إقامة الدورى برعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عبدالمنعم وبمشاركة 16 فريق من مختلف قرى ومدن المحافظة.

يذكر أن دورى مراكز الشباب بسوهاج شهد منافسات قوية الموسم الحالى ومتابعات متميزة، وسيتم توزيع الكؤؤس على أصحاب المراكز الأولى عقب المباراة النهائية.

 

 


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