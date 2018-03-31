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إيران تدين "المجزرة الوحشية" الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى غزة

السبت، 31 مارس 2018 10:46 ص
إيران تدين "المجزرة الوحشية" الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى غزة الناطق باسم وزراة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى





(أ ف ب)
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أدانت إيران، اليوم السبت، ما اعتبرته "مجزرة وحشية" ضد الفلسطينيين، غداة مقتل 16 متظاهرا برصاص الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزراة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى أنه "يدين المجزرة الوحشية بحق عدد كبير من الفلسطينيين بيد القوات العسكرية العنصرية للنظام الصهيونى"، وفق ما أورد موقع الوزارة الإلكترونى.

من جهته، دان وزير الخارجية جواد ظريف فى تغريدة "الطغاة الصهاينة الذين يقتلون المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين سلبت أراضيهم".

وأضاف قاسمى ان "الدعم غير المحدود من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والإدارة الأمريكية والجهود المعيبة لبعض القادة المبتدئين والجاهلين بالمنطقة الذين يحاولون إقامة علاقات خفية ومعيبة مع إسرائيل، زادت من وقاحة قادة النظام الصهيونى".

وتنتقد ايران، العدوة اللدودة لإسرائيل، باستمرار التلاقى فى المواقف بين السعودية والدولة العبرية اللتين تدينان سياسة طهران فى المنطقة وبرنامجها البالتسى وتدفعان واشنطن الى ممارسة مزيد من الضغوط على إيران.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين وخصوصا نساء وأطفال، تدفقوا فى إطار "مسيرة العودة" الجمعة على امتداد السياج الحدودى الذى يفصل قطاع غزة عن إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة فى قطاع غزة ان 16 فلسطينيا قتلوا وجرح اكثر من 1400 آخرون فى المواجهات مع الجيش الإسرائيلى، وتدعم إيران الحركات الاسلامية الفلسطينية وخصوصا ماس والجهاد الإسلامى.


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