إصابة عاطل بالتسمم إثر تناوله أقراصا دوائية عن طريق الخطأ بالمنوفية

إصابة عاطل بالتسمم إثر تناوله أقراصا دوائية عن طريق الخطأ بالمنوفيةالسبت، 31 مارس 2018 10:24 ص
سيارة إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب عاطل بحالة تسمم إثر تناوله أقراصا دوائية عن طريق الخطأ بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية .
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "م .س. ع" 31 سنه، عاطل ومقيم كفر الخضرة دائرة المركز، مصاباً بإدعاء تناول أقراص دوائية، وتم عمل غسيل معدة له وتحويله لمركز السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعى.
بالانتقال والفحص، وبسؤاله أقر بتناوله أقراص دوائية عن طريق الخطأ بسؤال والدته "فاتن ع خ" 65 سنه، ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أورت بمضمون ما جاء بأقوال نجلها، ونفيا الشبهة الجنائية.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2062 إدارى مركز الباجور لسنة 2018م وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .
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