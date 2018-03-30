ولى العهد السعودى يلتقى مندوبى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن

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التقى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم ‏الجمعة، مندوبى الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وهم السفراء فغانسوا ديالتغ مندوب فرنسا، نيكى هيلى مندوبة أمريكا، فاسيلى نيبينزيا مندوب روسيا، زاوشو ما مندوب الصين، وجوناثات آلين مندوبة بريطانيا، بمقر إقامته فى نيويورك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة فى الشرق الأوسط، بما فيها تطورات الأزمة فى اليمن، والانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران.



وأكد ولى العهد لممثلى الدول الكبرى ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية فى هذا الصدد، وضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولى واتفاق الأمم المتحدة، مؤكدا التزام المملكة العربية السعودية بميثاق الأمم المتحدة والتعاون الكبير بينهما.