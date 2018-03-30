ولى العهد السعودى من أمريكا: جماعة الإخوان المسلمين حاضنة لكل الإرهابيين

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أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أن تنظيم الإخوان المسلمين هو حاضن لكل الإرهابيين فى المنطقة، مشددا على ضرورة التخلص من الأيدولوجيات المتطرفة التى تغذى الإرهاب.

وطالب بن سلمان - فى تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلتها قناة "العربية" اليوم الجمعة المجتمع الدولى بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران، وذلك لتفادى مواجهة عسكرية بالمنطقة.

وحول الوضع فى اليمن،أشار ولى العهد السعودى إلى أنه لولا تدخل التحالف العربى لأصبح اليمن الآن مقسما بين الحوثيين وتنظيم القاعدة .

ولفت بن سلمان إلى أن الإصلاحات الاجتماعية التى تم إقرارها مؤخراً فى المملكة العربية السعودية، هدفها خلق مناخ تنافسي.