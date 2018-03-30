ولى العهد السعودى من أمريكا: جماعة الإخوان المسلمين حاضنة لكل الإرهابيين

ولى العهد السعودى من أمريكا: جماعة الإخوان المسلمين حاضنة لكل الإرهابيينالجمعة، 30 مارس 2018 01:08 م
ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
أ ش أ
إضافة تعليق
أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أن تنظيم الإخوان المسلمين هو حاضن لكل الإرهابيين فى المنطقة، مشددا على ضرورة التخلص من الأيدولوجيات المتطرفة التى تغذى الإرهاب.
وطالب بن سلمان - فى تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلتها قناة "العربية" اليوم الجمعة المجتمع الدولى بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران، وذلك لتفادى مواجهة عسكرية بالمنطقة.
وحول الوضع فى اليمن،أشار ولى العهد السعودى إلى أنه لولا تدخل التحالف العربى لأصبح اليمن الآن مقسما بين الحوثيين وتنظيم القاعدة .
ولفت بن سلمان إلى أن الإصلاحات الاجتماعية التى تم إقرارها مؤخراً فى المملكة العربية السعودية، هدفها خلق مناخ تنافسي.
إضافة تعليق
"مقابل الحماية".. قطر تنقذ إيران اقتصاديا وتفتح أسواقها للعمالة الإيرانية.. شركات تميم توظف ممرضات طهران.. والجزيرة ترد الجميل بنشر مقالا لوزير خارجيتها.. و"الحرس الثورى" يؤكد دعمه لنظام "الحمدين" الإرهابى
كيف تحصل الدولة غرامة المتخلفين عن الانتخابات؟ قانونيون: أمر جنائى ولن تضاف لفاتورة الكهرباء أو تخصم من الرواتب.. محمود كبيش: من يروج لهذا جاهل بالقانون.. وصلاح فوزى: الغرامة حق قانونى ويحتاج آليات محددة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة