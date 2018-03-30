وصول وسفر 1666 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 454 شاحنة







البحر الأحمر - عماد عرفة

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن وهى مسرة ، عمان ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 448 راكب و197 شاحنة بضائع و25 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 332 راكب و146 شاحنة بضائع و6 شاحنة عفش ركاب و14 سيارة .

على جانب أخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 886 راكب وتداول 105 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة أيلة وبريدج و على متنهم 341 راكب و11 براد و2 تريلا و2 سيارة ، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنهم 43 راكب و27 براد و16 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى أيلة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 244 راكب و11 براد و3 تريلا ، فيما غادرت السفينتين أيلة ، بريدج وعلى متنهم 258 راكب و22 براد و13 تريلا .