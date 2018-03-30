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نبيل شعث: التهديدات الإسرائيلية لن تقف أمام إرادة الشعب الفلسطينى

الجمعة، 30 مارس 2018 03:17 م
نبيل شعث: التهديدات الإسرائيلية لن تقف أمام إرادة الشعب الفلسطينى نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطينى





رام الله (أ ش أ)
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طالب نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطينى، اليوم الجمعة، المجتمع الدولى بالتحرك جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطينى للمطالبة بحقوقه والتنديد بخروقات الاحتلال الإسرائيلى، مشددا على أن التهديدات الإسرائيلية لن تقف أمام إرادة الشعب الفلسطيني.

وقال شعث - فى تصريح لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية - أن الفلسطينيين من أقصى الشمال فى الضفة وإلى أقصى جنوب قطاع غزة يقومون بانتفاضة شعبية وطنية غير مسلحة يقدَم فيها الشهداء والجرحى، إحياءً لذكرى يوم الأرض، مؤكدا أن هذه التظاهرات تؤكد صمود الشعب الفلسطينى الدائم فى مواجهة الاحتلال.

وأضاف شعث أن الفلسطينيين متمسكون بحقهم فى النضال الشامل ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن الشعب الفلسطينى سيبقى على أرضه و لن يذهب إلى أى مكان فى العالم غير فلسطين.

وأشار إلى أن هناك رفضا دوليا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القاضى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتعامله مع قضايا اللاجئين والاستيطان، لافتا إلى أن الدعم العالمى تجاه القضية الفلسطينية يحتاج إلى تفعيل حتى يستطيع الشعب الفلسطينى الوقوف ضد الاحتلال.

 

 


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