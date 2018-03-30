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محافظ سوهاج : 86 ألف سجلوا من العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة

الجمعة، 30 مارس 2018 03:04 م
محافظ سوهاج : 86 ألف سجلوا من العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن استمرار تسجيل العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بسوهاج ، وتم مد فترة حتى نهاية أبريل المقبل بدلا من نهاية مارس الجارى تيسيرا علي المواطنين.

وأضاف عليوة ثابت وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج فى بيان للمحافظة،إن الهدف من مد فترة التسجيل هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا التسجيل، لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات في اطار الحملة التى أطلقتها الوزارة تحت عنوان "حماية".

وأوضح المحافظ أنه تم تسجيل 86 ألفا و834 من العمالة غير المنتظمة الذى تقوم بها مكاتب مديرية القوى العاملة على مستوى مدن المحافظة , وأن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية تلك الفئة من العمالة أعطت حافزا لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة الأكثر احتياجا

وفى سياق متصل،قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، إن الوحدة المحلية لحى الكوثر قامت بحملة مكبرة للإزالة الفورية لحالة تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بشارع الثورة بالمدخل الرئيسي لحي الكوثر.

وأوضح أحمد الشطورى رئيس حى الكوثر فى بيان للمحافظة ، عن استمرار الحملات لإزالة التعديات علي أملاك الدولة أو البناء المخالف علي الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحليه لحي الكوثر وباشتراك مساعدي رئيس الحي ومسئولي قسم التنظيم بالا داره الهندسيه ومعدات الحملة.

وأضاف الشطورى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تقوم وحدة التدخل السريع بالوحدة بالمرور اليومى لرصد أى مخالفات أو تعدى والتصدى لها على الفور ، وأنه خلال أيام الانتخابات الرئاسية كان هناك متابعة لأى حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستمرار حملات النظافة.

 

 

 


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