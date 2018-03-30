محافظ سوهاج : الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 550 مواطن من أهالى قرية الصوامعة

محافظ سوهاج : الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 550 مواطن من أهالى قرية الصوامعةالجمعة، 30 مارس 2018 05:25 م
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن اتحاد طلاب كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج قام بتنظيم قافلة طبية بقرية الصوامعة شرق بمركز اخميم,بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية بالكلية , ومديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم , حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى على 550 من اهالى القرية والقرى المجاورة وصرف الأدوية لهم وإجراء التحاليل الطبية بالمجان , وذلك فى اطار خطة المحافظة بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدنى لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا .
وأوضح المحافظ فى بيان له ، أن القافلة شملت تخصصات ( الأطفال – الجلدية – النساء – المسالك البولية – الباطنة – الاسنان ) بمشاركة مجموعة من اطباء كلية الطب جامعة سوهاج , كما شملت القافلة أيضا مجموعة من حملات التوعية عن الأمراض المزمنة والمعدية وطرق الوقاية منها .
وفى سياق متصل ، قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، أن مسئولى الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج قاموا بحملة لإزالة الاشغالات من محيط مسجد العارف بالله والمنطقة المحيطة والتى تعيق حركة المرور وسير المواطنين.
وأضاف حسين حبارير رئيس حي غرب فى بيان للمحافظة أن الحملة قامت بمنطقة العارف حيث تم رفع ١٨ حالة إشغال من الباعة الجائلين بالطريق العام وتسهيل وتيسير الحركة لمرور والمارة بمنطقة العارف بالله بنطاق الحي ، بالإضافة الى حملات لرفع مستوى النظافة بجميع مناطق الحى والشوارع الرئيسية والفرعية.
وشدد المحافظ على مسئولى جميع الوحدات المحلية بالقرى والمدن بتكثيف حملات النظافة بعد انتهاء العاصفة الترابية ورفع أى مخلفات قد تسببت فيها هذا وكانت المحافظة أعلنت حالة رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية.
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