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محافظ جنوب سيناء: رصف وتجميل ميدان قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 10 مليون جنيه

الجمعة، 30 مارس 2018 12:11 ص
محافظ جنوب سيناء: رصف وتجميل ميدان قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 10 مليون جنيه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  انة تم الانتهاء من  اللمسات النهائية لرصف وتجميل ميدان قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 10 مليون جنيه يتضمن التطوير إقامة مسرح واستراحة لكبار الشخصيات وغرف تبديل ملابس العارضين ورصف الطريق أمام القصر.  
 
وأكد المحافظ  حيث يتم هذا المشروع جنبا الى جنب مع تجهيز قصر الثقافة والمسرح الصيفى الجديد ليكون منارة ثقافية بالمدينة ويكون جاهزا لاستقبال كافة المهرجانات الثقافية وأولها مهرجان شباب المسرح فى أول ابريل القادم.
 
 
 
 

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