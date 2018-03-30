محافظ البحيرة: أعداد المشاركين فى الانتخابات تعكس حرصهم على تحقيق الاستقرار







البحيرة - ناصر جودة

أعربت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن سعادتها الغامرة لحصول المحافظة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية فى نسبة التصويت وفقا للمؤشرات الأولية بنسبة 47.18%.

وأضافت محافظ البحيرة، أن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالبحيرة يعكس مدى وعى أهالى المحافظة بحقوقهم السياسية ومدى حرصهم الشديد على تحقيق الاستقرار والتنمية على أرض مصر المحروسة.

يذكر أن محافظة البحيرة ضربت مثالا يحتذى به في المشاركة بالانتخابات الرئاسية التى جرت مؤخرا، حيث امتدت طوابير التصويت أمام اللجان الإنتخابية على مدار 3 أيام من التصويت.

وتابعت محافظ البحيرة تصريحاتها قائلة:" إنه لمن دواعى سرورى أن أجد المرأة البحراوية فى مقدمة صفوف الناخبين للتصويت فى الإنتخابات الرئاسية مع تحملها عناء الزحام الشديد وظروف الطقس السيىء التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية ولم تثنيها تلك الظروف الصعبة عن المشاركة بكثافة عالية فى الإنتخابات حيث إمتدت طوابير السيدات أمام اللجان لمئات الأمتار وظهر هذا المشهد المشرف أمام شاشات الفضائيات المصرية".

وأشادت بدور الجهاز التنفيذى للمحافظة ورؤساء المدن والقرى وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية وجميع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى حث أهالى المحافظة على المشاركة بفعالية فى عمليات التصويت بجميع مراكز وقرى محافظة البحيرة.

كما أشادت بدور رجال القضاء الشامخ فى إنجاح العملية الانتخابية من خلال إدارتها بكل حيادية وشفافية شهد بها العالم أجمع، وكذلك دور رجال القوات المسلحة والشرطة فى تأمين اللجان الانتخابية ومواجهة أى أحداث تعيق اتمام العملية الانتخابية.

وأوضحت محافظ البحيرة إنها وجهت بضرورة التعاون والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية ورجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء لافتة إلى إنه جارى تقييم أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بناءا على ما تم انجازه خلال فترة الإنتخابات الرئاسية على أرض الواقع .

يذكر أن المؤشرات شبه النهائية لنتيجة الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة، أظهرت حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على مليون و568 ألف و378 صوتا بنسبة 97.28%، مقابل 43 ألفا و817 صوتا لمنافسه موسى مصطفى موسى بنسبة 2.72 %.

وبلغت عدد الأصوات الصحيحة باللجان الانتخابية بالبحيرة بلغ مليون و612 ألف و195 صوتا، بنسبة 93.26% بينما بلغ عدد الأصوات الباطله 116 ألف 436 صوتا بنسبة 3.18%، بإجمالي حضور مليون و728 ألف و622 صوت، بنسبة مشاركة بلغت 47.18% من إجمالي عدد من لهم حق التصويت، البالغ 3 ملايين و663 ألفا و540 ناخبا.

وكانت اللجان الانتخابية بالبحيرة قد شهدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

واحتشد الآلاف من المواطنين أمام اللجان الانتخابية للتعبيرعن فرحتهم بطريقتهم الخاصة وسط زغاريد السيدات أمام اللجان فى مهرجان كرنفالى مميز.