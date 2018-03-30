محافظ الاسكندرية يشيد بالجهود من قبل القائمين على معرض الإسكندرية للكتاب







الإسكندرية جاكلين منير

أشاد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية بالجهود المبذولة من قبل القائمين على معرض الاسكندرية للكتاب ، وقدم الشكر إلي وزارة الثقافة علي الجهود المستمرة لدعم المعرض وإخراجه بتلك الصورة المشرفة

وأكد المحافظ فى بيان علي ضرورة إثراء الحياة الثقافية بالإسكندرية، وإقامة تلك المعارض الثقافية بما يليق بمكانة الإسكندرية كعروس للبحر الأبيض المتوسط، موضحا أن المحافظة تقدم كل الدعم لجميع الأنشطة الثقافية المقامة بها

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم برفقة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة معرض الإسكندرية للكتاب والمقام في الفترة ما بين ٣٠ مارس وحتى ٩ إبريل بكلية الهندسة والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة، ويشارك في المعرض ١٥٠ ناشر، ويتضمن العديد من الفاعليات الثقافية والفنية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد الشوكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

من جانبها أكدت وزير الثقافة أن الإسكندرية تشهد عددًا من معارض الكتاب خلال الفترة الحالية، وأن هناك دور نشر كثيرة مشتركة وتقوم بعرض مجموعات مختلفة من الكتب لجميع الأعمار والفئات وبأسعار متفاوتة فى متناول الجميع، وأضافت أن الإسكندرية مليئة بالتراث والتاريخ، والأحداث الزاخرة، مشيرة أن هناك مجموعة كتب عن الإسكندرية وتاريخها وتم توزيعها فى عدد من المعارض السابقة.

وتفقدا المحافظ برفقة الوزير أقسام معرض الكتاب وأجنحة هيئات الوزارة المشاركة في المعرض كالهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة بدار الكتب والوثائق والهيئة العامة لقصور الثقافة