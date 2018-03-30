محافظ الإسماعيلية: انتهاء فحص 128 طلب تقنين على مساحة 8985 فدانا

محافظ الإسماعيلية: انتهاء فحص 128 طلب تقنين على مساحة 8985 فداناالجمعة، 30 مارس 2018 08:52 ص
اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - جمال حراجى
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قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية إن اللجنة العامة لتقنين أراضى الدولة انتهت من فحص 128 طلب تقنيين بإجمالى مساحة قدرها 8985 فدانا، وجار استكمال باقى الإجراءات، كما تم إجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين، وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى.
وأشار المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن لجنة استرداد أراضى الدولة وتقنيين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة والأراضى التابعة فى ولايتها لهيئة الإصلاح الزراعى بنطاق المحافظة وتوابعها، تلقت خلال الأسبوع الماضى 1400 طلب من مواطنين لتقنين أوضاع أراضى وضع اليد، على مساحة إجمالية بلغت 41 ألف فدان.
وأوضح المحافظ أنه جار اتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى، وأنه مازال الباب مفتوح أمام الراغبين من واضعى اليد فى توفيق أوضاعهم وعليهم سرعة تقديم طلبات التقنيين إلى اللجان المختصة بالمحافظة.
وأكد المحافظ أنه لا تهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بملف استرداد الأراضى، للحفاظ على أملاك الدولة ولن نسمح بضياع أو نهب شبر واحد من أراضى المحافظة، وأنه يتم حاليا ربط بيانات المواطنين المنتفعين بالأراضى التى تم تقنينها إلكترونيا بشبكة معلومات اللجنة العليا بالقاهرة.
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