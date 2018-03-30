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محافظ الأقصر: السيدات وذوو الاحتياجات الخاصة هم البطل الأول فى الانتخابات

الجمعة، 30 مارس 2018 12:00 ص
محافظ الأقصر: السيدات وذوو الاحتياجات الخاصة هم البطل الأول فى الانتخابات محافظ الاقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، أن المشاركة النسائية وكبار السن وذوى الاحتياجات البطل الأول فى فعاليات الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية بمختلف مدن وقرى الاقصر.

وأضاف محافظ الاقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العملية الانتخابية سارت بصورة طبيعية خلال الايام الثلاثة، وسط تجهيزات ساعدت الاقصر بالظهور بمشهد يليق بها أمام العالم أجمع.

وأكد محمد بدر محافظ الأقصر، أن ما قام به السيدات والرجال وكبار السن خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية تؤكد أنهم لديهم الوعى الكامل بما تمر به مصر، وضربوا مثالا قوياً فى الوطنية ورفع رأس مصر عالياً أمام العالم أجمع.

أما عن العاصفة الترابية التى ضربت البلاد قبل الانتخابات بساعات، فقال محمد بدر محافظ الاقصر، أن العاصفة فور وصولها للأقصر أدت لعدة حوادث وحرائق وتم التعامل معها فورياً من كافة جهات وأجهزة المحافظة والمدن المختلفة، ولم تؤثر بالسلب على الاهالى الذين كانوا متواجدين داخل اللجان للتصويت وأداء حقهم فى الانتخاب، موضحاً أن الازمة الوحيدة تمثلت فى الملاحة النهرية التى توقفت فحجزت أهالى القرنة وأهالى الاقصر من العودة لمنازلهم حتى هدوء الاوضاع.

وإستطرد محافظ الاقصر فى حديثه لـ"اليوم السابع"، مؤكداً أن ذوى الاحتياجات الخاصة قدموا رسالة قوية خلال الانتخابات بالتصويت بكثافة كبيرة فى كل لجان المدن المختلفة بالاقصر، حيث أنهم تواجدوا بكثافة فى لجان إسنا وأرمنت والقرنة والاقصر برفقة أسرهم للتأكيد على المشاركة فى حقوقهم بمصر، والتصويت فى الاستحقاق الانتخابى خلال الايام الثلاثة.

وأكد محافظ الاقصر أنه فى إسنا والاقصر والزينية وأرمنت قامت أعداد كبيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة بتنظيم مسيرات داعمة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، برفقة أولياء الامور و القائمين عليهم، كما توجه شباب ذوى الاعاقة مع أولياء أمورهم الذين سعوا فى تلك الانتخابات لزرع قيم الولاء والانتماء والتوعية والتثقيف لهم بضرورة المشاركة فى حقهم الانتخابي، حيث تم توفير لهم مواصلات وإستثناء من طوابير الناخبين وكراسى متحركة فى جميع اللجان بالمحافظة، وتم جعل التصويت لهم بالطوابق الارضية مع توفير المياه المعدنية والعصائر.


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