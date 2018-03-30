"كلنا معاك من أجل مصر" بالغربية" سنحتفل بعد إعلان فوز السيسي

الغربية – مصطفى عادل

قال المهندس عمرو فهمى الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة الغربية أن الحملة ستنظم حفل كبير الأسبوع القادم بمدينة طنطا للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بنسبة نجاح ساحقة، موجها الشكر للشعب المصرى بصفة عامة وشعب محافظة الغربية بصفة خاصة على المشاركة بإيجابية والنتائج المبهرة فى الانتخابات الرئاسية، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

وأكد أن محافظة الغربية تربعت فى المركز الأول على باقى محافظات الجمهورية من حيث نسبة التصويت والمشاركة الإيجابية فى الإدلاء بالأصوات، مؤكدا أن مركز ومدينة السنطة فى المركز الاول على مستوى المحافظة فى الأدلاء بالأصوات وبلغت نسبة المشاركة فى مركز السنطة 56.8%، وهذا يدل على وعى المصريين وحبهم لللرئيس السيسى لاستكمال ما حققه من انجازات فى فترة رئاسته الأولى.

كان "اليوم السابع" قد حصل على النتائج النهائية لفرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية داخل 14 لجنة عامة على مستوى محافظة الغربية، والتى تضم 786 لجنة فرعية.

وبلغ من لهم حق التصويت 3 ملايين و218 ألفا و651 صوتا، وبلغ إجمالى الحضور مليونا و638 ألفا و953 صوتا، وبلغت جملة الأصوات الصحيحة مليونا و525 ألفا و377 صوتا، وجملة الأصوات الباطلة 113 ألفا و576 صوتا.

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على مليون و486 ألفا و439 صوتا، بينما حصل المرشح المنافس موسى مصطفى على 38 ألفا و938 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين، واستمرت حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.