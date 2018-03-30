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قوات سوريا الديمقراطية: لم يتم إبلاغنا بأى خطة أمريكية للانسحاب

الجمعة، 30 مارس 2018 03:50 م
قوات سوريا الديمقراطية: لم يتم إبلاغنا بأى خطة أمريكية للانسحاب قوات سوريا الديمقراطية





بيروت (رويترز)
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قالت قوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحدة اليوم الجمعة، إنها لم تُبلغ بأى خطة لانسحاب القوات الأمريكية التى تعمل فى سوريا ضمن التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وأشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس إلى أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا "قريبا جدا".

وقوات سوريا الديمقراطية التى تقودها وحدات حماية الشعب الكردية هى الشريك الرئيسى للتحالف بقيادة واشنطن فى سوريا حيث يشارك نحو ألفى جندى أمريكى فى المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جابرييل لرويترز فى رسالة مكتوبة "لا يزال عملنا وتنسيقنا مستمرا فى إطار برنامج الدعم والعمليات المشتركة فى جميع المناطق".

ووصف تصريح ترامب بأنه "ليس واضحا والتصريحات التى أتت من مسؤولين أمريكيين آخرين فى الإدارة الأمريكية لم تؤكد ذلك أو تنفه".

 


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