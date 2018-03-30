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قطع المياه عن مدينة بنها 3 ساعات صباح السبت

الجمعة، 30 مارس 2018 04:00 ص
قطع المياه عن مدينة بنها 3 ساعات صباح السبت محطه مياة -ارشفية





القليوبية-نيفين طه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فرع بنها، عن عزمها قطع المياه عن مدينة بنها السبت المقبل، لمدة 3 ساعات مـن الســـاعــة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحا نظرا لأعمال غسيل شبكة المياه والـخـزان الـعـالى.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .

 


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