قطع المياه عن مدينة بنها 3 ساعات صباح السبت

القليوبية-نيفين طه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فرع بنها، عن عزمها قطع المياه عن مدينة بنها السبت المقبل، لمدة 3 ساعات مـن الســـاعــة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحا نظرا لأعمال غسيل شبكة المياه والـخـزان الـعـالى.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .