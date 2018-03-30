فيديو وصور.. طالبان بكفر الشيخ يستعدان لتمثيل مصر بأمريكا بعد فوزهما فى معرض جنيف







كفر الشيخ - محمد سليمان

تعددت النماذج المشرفة فى مدارس محافظة كفر الشيخ من الطلاب والطالبات النابغين الذين رفعوا علم مصر واسمها فى المعارض الدولية وتقلدوا الأوسمة، ومنهم من يستعد للمشاركة فى أكبر المعارض الدولية بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، فتوصل أحمد مطر وهدير أبو السعود لاختراع علاج لسرطان الجلد الذى عجز الأطباء العالميين عن التوصل لعلاجه للحد من انتشار هذا السرطان الذى يدمر خلايا الجسم.

فالطالبان أحمد مطر وهدير أبو السعود حصلا على المركز الأول على مستوى العالم فى معرض جنيف الدولى بسويسرا، العام الماضى، والذى شارك فيه 154 دولة، وتم منحهما الميدالية الذهبية، ودبلومة فى مجال الطب فى مشروعهما علاج سرطان الجلد، وفى هذا العام حصل الطالبان على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة ابن الهيثم التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويستعدان لتمثيل مصر فى أكبر مسابقة بحث علمى وعلوم على مستوى العالم لطلاب ما قبل التعليم الجامعى مسابقة intel ISEF، ومن المقرر عقدها بمدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن مشروعهما فلا علاج مرض الـMelanoma أخطر أنواع سرطان الجلد حيث نشر الطلاب ورقة بحثية بعنوان "Skin cancer therapy depending on melanoma cells' cytoskeleton 's natural frequency".

وقالت هدير أبو السعود إنها سعيدة بتوصلهما لعلاج مرض سرطان الجلد، ليكونا معاً فريق عمل ناجح نحصل على الجوائز العالمية، ونفيد البشرية، مؤكدة أن المجهود الكبير الذى بُذل فى هذا البحث نتاج عمل مشترك مع أحمد مطر بمساعدة عدد من الجهات التى سمحت لهم بإجراء الأبحاث المتعددة وعاشوا فى معامل كليات لها قيمتها ومكانتا لإجراء التجارب، للتوصل لهذا العلاج.

وأضافت هدير أبو السعود، لـ"اليوم السابع"، أن سرطان الجلد خطير جداً على الإنسان، فالمصابون بهذا المرض يموت 75% منهم، و25% منهم ينتقل الورم لأماكن أخرى، وتمكنت بالتعاون مع أحمد مطر فى وضع حد لهذا المطر الخطير من خلال التوصل لعلاج عن طريق فيزئاية الخلية بتعديل الطبيعة للخلية يؤدى لعلاج السرطان.

وأكد أحمد مطر أنهما حريصان على التمثيل المشرف لمصر فى المحافل العلمية الدولية، مؤكداً أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيس له فى منتدى شباب العالم، الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ العام الماضى، لاكتشافه تقنية جديدة لعلاج مرض الميلانوما، وحصوله على المركز الأول على مستوى العالم فى مجال الطب بين المشاركين معه، وحصوله على الميدالية الذهبية فى معرض جنيف الدولى للابتكار بسويسرا وكذلك زميلته المشاركه معه فى البحث هدير أبو السعود، شرف له، وهذا يدل على تقدير الرئيس للمخترعين والمبدعين.

وقال مطر إن اهتمام المسئولين بالبحث العلمى خلال السنوات الأخيرة شجع الطلاب على الاختراع فحصل العديد من زملائه بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا على العديد من المراكز المتقدمه على مستوى العالم لاكتشافات واختراعات متعددة توصلوا لها.

وقال محافظ كفر الشيح إنه استقبل الطالبين قبل سفرهما لتمثيل مصر بمريكا، مؤكداً أن إمكانيات الدولة متاحة لخدمة البحث العلمى ومحافظة كفر الشيخ بها نماذج مشرفة عالمياً، ونقف خلفهم وندعمهم بكل الإمكانيات ونحلم معهم لتطلعات المستقبل، لخدمة الأجيال القادمة.