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فرنسا: لا نستبعد التدخل العسكرى فى سوريا لمحاربة تنظيم داعش

الجمعة، 30 مارس 2018 11:58 ص
فرنسا: لا نستبعد التدخل العسكرى فى سوريا لمحاربة تنظيم داعش الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون





رويترز
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قال مصدر بالرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة، إن فرنسا قد تكيف عملياتها العسكرية فى إطار التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى سوريا إذا رأت ذلك مفيدا فى تحقيق أهدافها فى المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وقال المصدر "إذا استشعر الرئيس أننا نحتاج، من أجل تحقق أهدافنا ضد داعش، لتكييف تدخلنا العسكرى فسنفعل ذلك لكن داخل الإطار القائم". 

يذكرأن، قال مصدر فى الرئاسة الفرنسية إن باريس لا تتوقع أى عمليات عسكرية جديدة بشمال سوريا غير أنشطة التحالف الدولى ضد تنظيم داعش .

جاءت تصريحات المسؤول بعد يوم من قول قوات سوريا الديمقراطية إن تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بدعم استقرار المنطقة فى مواجهة التنظيم المتشدد يتضمن إرسال المزيد من القوات.

 


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إيمانويل ماكرون

فرنسا

سوريا

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