فرنسا: لا نستبعد التدخل العسكرى فى سوريا لمحاربة تنظيم داعش







رويترز

قال مصدر بالرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة، إن فرنسا قد تكيف عملياتها العسكرية فى إطار التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى سوريا إذا رأت ذلك مفيدا فى تحقيق أهدافها فى المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وقال المصدر "إذا استشعر الرئيس أننا نحتاج، من أجل تحقق أهدافنا ضد داعش، لتكييف تدخلنا العسكرى فسنفعل ذلك لكن داخل الإطار القائم".

يذكرأن، قال مصدر فى الرئاسة الفرنسية إن باريس لا تتوقع أى عمليات عسكرية جديدة بشمال سوريا غير أنشطة التحالف الدولى ضد تنظيم داعش .