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فتح ميناء الغردقة البحرى أمام حركة الملاحة بعد استقرار الطقس

الجمعة، 30 مارس 2018 01:44 ص
فتح ميناء الغردقة البحرى أمام حركة الملاحة بعد استقرار الطقس ميناء الغردقه البحرى





البحر الأحمر - عماد عرفة
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قررت إدارة ميناء الغردقة البحرى، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى أمام حركة الملاحة بعد إغلاق استمر 31 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
وأكدت إدارة ميناء الغردقة البحرى فى بيان لها أن تم استئناف حركة الملاحة بميناء اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء حركة الرياح.
 
 
 

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