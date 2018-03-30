ضبط 250 كيلو رنجة مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

ضبط 250 كيلو رنجة مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفيةالجمعة، 30 مارس 2018 11:10 ص
رنجة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.
أسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو رنجة مجهولة المصدر بمركز بركة السبع وذلك قبل بيعها للمواطنين.
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