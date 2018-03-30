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ضبط 1282 مخالفة مرورية بالطريق الزراعى والدائرى بالقليوبية

الجمعة، 30 مارس 2018 01:35 م
ضبط 1282 مخالفة مرورية بالطريق الزراعى والدائرى بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية





القليوبية- نيفين طه
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نفذت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعى والدائرى والطرق العامة بالمدن لتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفين، أسفرت عن ضبط 1282 مخالفة مرورية متنوعة.
 
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية ، إخطارا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية يفيد بشن حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعى والدائرى وعدد من الطرق العامة بين المدن، أسفرت عن ضبط 1282 مخالفة مرورية متنوعة شملت السير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ والسير بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص وقيادة صغار السن بالمخالفة للقانون.
 
تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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