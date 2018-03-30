ضبط 11 مخالفة متنوعة فى حملة تموينية مكبرة بسوهاج







سوهاج ـ محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وأشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة التى قادها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين عن ضبط 11 قضية تموينية منها ضبط محمد . ع 45 سنة صاحب محل خردوات ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لإدارته نشاط تجارى بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وتم ضبط 17 بكرة دوبار بلاستيك وأدوات مدرسية وبخور تحرر عن ذلك المحضر رقم 1924 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2018.

كما تم ضبط 5 قضية عدم الإعلان عن الأسعار وقضيتى عدم وجود ميزان حساس بالمخبز وقضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وقضيتى عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.