صور.. محافظ سوهاج: فتح طريق شارع أبو القاسم أمام مركز أخميم استجابة للأهالى

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن فتح طريق امتداد شارع أبو القاسم أمام مركز شرطة أخميم ورفع الحواجز الأسمنتية والمظلات من الطريق لتيسير حركة مرور السيارات والمواطنين، كما تم أيضا نقل الموقف الشرقى من موقعه أمام مركز الشرطة إلى مكانه الجديد بمنطقة الكوم أمام المقابر بأخميم، حيث تم توصيل المرافق إلى الموقف الجديد وتجهيزه بالشكل الحضارى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإعادة الوجه الحضارى والتاريخى للمدينة الأثرية العريقة.

وقد تمت عميلة النقل إلى الموقف الجديد تحت إشراف المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وطلعت الزيات مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم, وبمشاركة القيادات الأمنية اللواء احمد عبد العظيم مساعد مدير الأمن والعقيد أحمد شوقى رئيس مباحث فرع الشرق والعقيد محمد سامى مأمور مركز أخميم والرائد طارق أبو سديرة رئيس مباحث أخميم والرائد محمد عبد البديع.

وأوضح المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه تم رفع جميع الإشغالات من الموقف القديم وفتح الشارع امام الحركة المرورية وسوف يساهم فى تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة المحيطة بالموقف القديم.

وأضاف محمود أمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم أن الموقف الجديد تم إنشاؤه على مساحة 900 متر وهو موقف متطور ومغطى بمظلات ومزود بكافتيريا ودورات مياه لخدمة السائقين والمواطنين المترددين على الموقف.

وأضاف إمام أنه تم نقل الباعة الجائلين من أمام مركز الشرطة وذلك للقضاء على التكدس والازدحام بتلك المنطقة وتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.