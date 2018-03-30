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صور.. فلسطين تنتفض.. مظاهرات عارمة بقطاع غزة فى الذكرى الـ 42 لـ"يوم الأرض"

الجمعة، 30 مارس 2018 10:18 ص
صور.. فلسطين تنتفض.. مظاهرات عارمة بقطاع غزة فى الذكرى الـ 42 لـ"يوم الأرض" يوم الأرض





كتب محمد جمال - تصوير رويترز وأ ف ب
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يتدفق آلاف الفلسطينيين الجمعة قرب الحدود بين غزة واسرائيل في مسيرة احتجاجية اطلق عليها "مسيرة العودة" دعت اليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة الكبرى للاجئين.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس "إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتدفقون إلى مراكز ومخيمات اعدت مسبقا قرب حدود غزة مع إسرائيل".

وعلى الجانب الأخر من الحدود وضعت القوات الإسرائيلية دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية واستخدم الجنود الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين اقتربوا من السياج.

وقالت حركة فتح إن الشعب اليوم يضرب أروع معانى العزة والصمود والبقاء والدفاع عن أرضه كما هويته الوطنية، من خلال بقائه وصموده فوق أرضه ودفاعه عنها، وإصراره على هويته الوطنية، بكل مكوناتها، أمام هذه الهجمه الاسرائلية-الأمريكية على أرضنا ومقدساتنا وعلى كل مكونات موروثنا الثقافى وفى مقدمته القدس.

مظاهرات عارمة تجتاح فلسطين
مظاهرات عارمة تجتاح فلسطين


وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطينى ، الذى نزف جرحه دفاعا عن الأرض فى العام 1976، فى مرحلة مفصلية، وقدم الشهداء والجرحى، سيبقى أمينا وفيا لكل قطرة دم نزفت فوق هذه الأرض العزيزة التى ترفض كل معانى التهويد والتزوير والإلغاء وشطب الآخر، والاستيلاء على الارض بالقوة، وسيبقى شعبنا الفلسطينى عظيما شامخا عزيزا فوق أرضه.

ودعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطينى فى كل أماكن تواجدهم الى أوسع مشاركة فى أحياء هذا اليوم " يوم الارض" إعلانا وإيذانا بأننا مواصلون الدرب والطريق للوصول للحرية والاستقلال، وإنهاء نظام "الابارتهايد" والفصل العنصرى والتمميز الذى تنفذه إسرائيل بحق شعبنا أصحاب الارض الاصليين.

إشعال النيران فى صورة ترامب
إشعال النيران فى صورة ترامب

 

آلاف الفلسطينييون
آلاف الفلسطينييون

 

تمزيق العلم الإسرائيلى وصورة ترامب
تمزيق العلم الإسرائيلى وصورة ترامب

 

حشود هائلة من الفلسطينيين
حشود هائلة من الفلسطينيين

 

تظاهرات
تظاهرات

 

تمزيق العلم الإسرائيلى
تمزيق العلم الإسرائيلى

 

تمزيق صورة نتنياهو وترامب
تمزيق صورة نتنياهو وترامب

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

صورة ترامب
صورة ترامب

 

صورة رئيس الوزراء الإسرائيلى
صورة رئيس الوزراء الإسرائيلى

 

مظاهرات عارمة تجتاح فلسطين
مظاهرات عارمة تجتاح فلسطين

 

إصابات-بين-المتظاهرين
إصابات بين المتظاهرين

 

إصابة-أحد-الفلسطينيين
إصابة أحد الفلسطينيين

 

إصابة-أحد-المتظاهرين
إصابة أحد المتظاهرين

 

تظاهرات-فى-فلسطين
تظاهرات فى فلسطين

 

مظاهرات-يوم-الأرض
مظاهرات يوم الأرض

 

وابل-من-قنابل-الغاز-الإسرائيلى
وابل من قنابل الغاز الإسرائيلى

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