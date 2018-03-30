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الجمعة، 30 مارس 2018 03:56 م
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صور .. السكرتير المساعد للإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الخالدين

الجمعة، 30 مارس 2018 03:05 م
صور .. السكرتير المساعد للإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الخالدين جانب من الجولة





الإسماعيلية – جمال حراجى
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تفقد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ،حديقة الخالدين بالمرحلة الخامسة بمنطقة الشيخ زايد، لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والصيانة الشاملة لرفع كفاءة الحديقة استعدادا لافتتاحها بعد انتهاء أعمال التطوير .

جاء ذلك  فى إطار استكمال خطة محافظة الاسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة والأندية التابعة للمحافظة، يرافقه أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، والمهندس عبد الحميد عامر رئيس حى ثالث، وسعاد حامد مديرعام الشئون القانونية بالمحافظة ورئيس مجلس ادارة مشروع حديقة الخالدين.

 وتضمنت جولة السكرتير العام المساعد للمحافظة ومرافقيه من القيادات تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والنظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء بنادى الشجرة بمنطقة الممر .

 وأكد السكرتيرالعام المساعد للمحافظة خلال الجولة، على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة لها قبل بدء موسم احتفالات المحافظة بأعياد الربيع  وشم النسيم .

 

1- السكرتير المساعد أثناء الجولة
 السكرتير المساعد أثناء الجولة

 

2- جانب من حديقة الخالدين
 جانب من حديقة الخالدين

 

3- نادى الشجرة
نادى الشجرة

 

4- المهندس عبداللة الزغبى يتفقد منشات حديقة الخالدين
المهندس عبداللة الزغبى يتفقد منشات حديقة الخالدين

 

5- ويتفقد منشات نادى الشجرة
السكرتير العام يتفقد منشات نادى الشجرة

 

6- رفع كفاءة نادى الشجرة
 رفع كفاءة نادى الشجرة

 


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