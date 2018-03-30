صور.. استشهاد فلسطينى بقذيفة دبابة إسرائيلية أطلقت على غزة







أ ف ب - رويترز

استشهد فلسطينى بقذيفة دبابة إسرائيلية أطلقت على غزة، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة.

ورفض الجيش الإسرائيلى التعليق وقال إنه يتحقق من التفاصيل. وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة فى غزة بأن المزارع استشهد وأصيب الآخر قرب بلدة خان يونس.

ويخطط الفلسطينيون فى قطاع غزة للبدء فى احتجاج يستمر 6 أسابيع بإقامة مدينة خيام قرب الحدود الإسرائيلية للمطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ما أصبحت اليوم إسرائيل. وانتشرت القوات الإسرائيلية على الحدود.



أقارب الشهيد بالمستشفى



أقارب الشهيد